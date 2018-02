La polémica canción que Prince Royce se saltó en Viña 2018

Prince Royce se despachó una colección de canciones para todo público en Viña 2018.

Pero por estos días hace polémica en el mundo latino por una colaboración con los intérpretes Noriel y Bryant Myers.

"No Love" se titula el trap, que llama a tener sexo libre y sin protección con versos como los siguientes:

Tu eres de esas tipas

Que no se enamoran ni pa’ hacer un treesomecito

Amiga participa

Chingamos y fumamos cripa

Me llamas si quieres que te azote

Y yo te machuco ese culote

Te voy a dar hasta que el chorro lo bote

Contigo yo chingo acapella, sin prote



Y no me preocupo

No sabía cuál era mi edad, cuando la supo

Se sorprendió, Quiso metérselo completo a la boca

Pero no le cupo

Yo la muerdo, la lambo, la chupo

Si no hay lubricante la escupo

Ella sabe que siempre antes de hacerlo

Tiene que darme un chupo

Y si bien la participación del cantante se remite al coro, el tema ha levantado fuertes críticas por la misoginia de su letra.