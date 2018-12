La pesadilla del hombre que consumió cocaína en la tumba de Pablo Escobar

Stephen Semmens, turista británico de 35 años, se sumó a la ola de fanatismo por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar y se filmó aspirando cocaína en la tumba del brutal criminal en Itagüi, Colombia, tras lo cual fue expulsado del país, donde vivía con su familia, y ahora recibe amenazas de muerte.

En las fotografías Semmens, es visto sonriente mientras despliega y luego aspira cocaína sobre la tumba de Escobar.

El hombre aseguró a Daily Mail, que fue "una muestra de respeto", la que le costó la expulsión de Colombia.

El hecho ourrió en abril y ahora, ocho meses después, Semmens se mostró arrepentido y pidió disculpas.

"La gente me envía amenazas de muerte en Facebook. Dicen que si me encuentran me van a desollar. No puedo ver a mis hijos y eso duele", expresó.

"Fue divertido en el momento pero ahora estoy avergonzado. Todos dijeron que fui una desgracia y que hice quedar mal al país", agregó.

El turista aprovechó de decir que asegura que quien filmó el video fue un ex sicario de Escobar , al que conoció en un bar. Además relató que cuando las imágenes se viralizaron tuvo que permanecer escondido durante semanas hasta que la policía lo halló y lo expulsó del país.