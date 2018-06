La peculiar idea de Denise Rosenthal que desató carcajadas en Instagram

La cantante Denise Rosenthal hace rato que destaca en Instagram por sus sensuales fotos, talento y por la simpatía con que se muestra en la red social, pero ahora último ha destacado más su mascota que ella.

Su perro farkas se ha ganado el cariño de todos los fanáticos de la artista, tanto así, que muchos de los mensajes de los usuarios van dirigidos a él, y Denise sólo disfruta de aquello.

Hace unos días a la cantante se le ocurrió una particular idea para el futuro de su regalón: "¿Creen que Farkas podría ser una súper estrella en la música?! Hoy me estuvo insistiendo con comenzar a producir su primer disco solista de, cueca/ranchera/trap😂 Ta medio peluo o no?.. Levanta la mano si eres un #FarkasLover".

Esta publicación obtuvo más de 72 mil me gusta y desató las carcajadas entre sus seguidores.