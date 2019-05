La particular cumbia que le dedicó 'Labanda en Flor' a la Roja fememina para el Mundial

Las cinco integrantes que conforman el grupo "Labanda en Flor" decidieron componerle una canción a la Roja femenina que en junio disputará el Mundial de Francia.

El tema denominado "Flor de gol" es una cumbia a la que las propias intérpretes denominan "cumbia consciente", en forma de crítica social que relata cómo ha sido el duro camino de las mujeres en nuestro país que han querido practicar fútbol.

¿Qué significa el nombre de la banda? "Es como un juego de palabras, donde juntamos la flor y la flor de lavanda que representa lo femenino. Vamos todas las semanas a componer, crear, nos liberamos con la energía del Cajón del Maipo", sostuvo el grupo musical a LUN.

¿Qué les provoca que la selección femenina haya clasificado al Mundial? "Es esperanzador, ellas nos motivan, muchas mujeres y niñas se ves reflejadas en ellas", añadieron al medio.

Hay una de las integrantes que es cubana, su nombre es Marilyn Alfonso y lleva seis años en el país, aunque confiesa que cuando piso suelo nacional no sabía nada de fútbol.

"En mi país se ve más el béisbol y me he ido empapando, ha sido todo una cosa bonita, porque aquí se vive el fútbol de una manera intensa, con vibración. Es una etapa fuerte para las mujeres. Ha sido una aventura para mí porque los cubanos no estamos acostumbrados a tocar cumbia, pero al chileno le gusta mucho", confesó Marilyn.