La parada de carros de Raquel Argandoña a Diana Bolocco por preguntas sobre sus hijos

Un tenso momento se vivió durante la última emisión del estelar que conduce Diana Bolocco, ya que Raquel Argandoña, que estaba invitada en el espacio, no se tomó de buena forma unas preguntas que la conductora realizó acerca de sus hijos.



Fue en un pasaje de la conversación que la otrora participante del Festival de Viña le dijo a la hermana menor de Cecilia que "lo voy a decir muy sinceramente, yo antes de venir a este programa hablé con una periodista tuya de tu programa, y hay ciertos temas que no voy a hablar. Entonces no me gusta que me sorprendan con ciertas preguntas, no me siento cómoda".



Bolocco le comentó si le molestaba conversar acerca de ellos, a lo que Argandoña respondió que la desencajaba que no se cumplieran los contratos o condiciones para ir a un espacio, puesto que "no está acostumbrada a que le hagan encerronas".



La situación no pasó a mayores, a pesar de que Raquel reiteró en varias ocasiones que el error lo había tenido la periodista del estelar, quien no había comunicado que no estaba disponible para conversar de ciertos temas.