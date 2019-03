Con ambas gaviotas finalizó la presentación de Bad Bunny en el Festival de Viña del Mar, donde interpretó grandes éxitos como "Caro" y "Chambea".

Es más, su show estuvo lleno de sorpresas y contó con dos invitados, El Alfa y Arcángel, con quien cantó "La Romana", "Ya me acostumbré" y "Tú no vive así".

Los tuiteros aprovecharon la red social para crear decenas de memes en relación a la presentación del "Conejo Malo" en su debut en el certamen viñamarino.

Sin no me va bien tampoco me va mal🙌 #BadBunny #PartyChilensisFtVina2019 pic.twitter.com/kmZnOttDOA

No me gusta el trap, pero algunas de sus canciones se me quedan pegadas y es inevitable no cantarlas #BadBunny #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/MoGNTh3Yeh