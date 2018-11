La ola de comentarios que desató foto en bikini de Alejandra Fosalba

Alejandra Fosalba sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar una sensual imagen en traje de baño durante noviembre, recibiendo de inmediato una ola de comentarios en la red social.

"Eres una milf", "estás como el vino", "amor platónico siempre", "la diferencia a otras mujeres que tienen que retocar sus fotos para publicarlas, mientras tú dónde te pillen eres natural , no tienes que NO respirar para que se te caiga la barriga. Me encantas", "odio a tu marido", "hay que decir que estas totalmente regia y espectacular con ese cuerpo a tu edad", fueron parte de los escritos de sus fans.

La publicación tuvo más de 23 mil "me gusta" y cientos de mensajes, en su mayoría, alabando la belleza de Alejandra.