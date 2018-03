La nueva película de Daniela Vega que está inspirada en el caso Martín Larraín

Una de las grandes películas ganadoras de los Oscar fue "Una Mujer Fantástica", la cinta nacional que se llevó el galardón por ser la "mejor película extranjera".

Es por esto que Gopal Ibarra, director de "Un Domingo de Julio en Santiago", el nuevo proyecto que cuenta con Daniela Vega, conversó con Ciudadano ADN sobre el cine chileno y la nueva cinta.

Esta es su primera película, la cual se está filmando desde el año pasado y será realizada "sólo con nuestra plata y es maravilloso", confesó el cineasta.

Como no cuenta con ningún tipo de financiamiento, Ibarra recalcó que "las políticas culturales en el país son pocas, pero Daniela entendió la falta de recursos y aun así quiso participar, sintiéndose fascinada con el proyecto".

Para él, el hecho de trabajar con la mujer fantástica es "fenomenal", dado que "tiene eso que me encanta. Vuelve a los orígenes de donde surgió. Tiene los pies bien puestos en la Tierra".





El nuevo rol que asume Vega en este film es el de una exitosa abogada, donde será vista con cada uno de sus rasgos femeninos, interpretando a una mujer a la cual su conciencia le dice qué hacer.

Esta nueva producción se inspiró en el caso de Martín Larraín, en donde los hermanos Ibarra buscarán plasmar el debate en torno a las leyes para mostrar que frente a la justicia somos todos iguales, añadiendo que ésta no llega para las personas que tienen el poder económico.

Ibarra, asimismo, cree que las películas chilenas no son muy vistas por el público, debido a los 17 años de dictadura que "calaron hondo" en los chilenos, quienes han preferido ver cosas livianas y no tanto drama. Aún así, "se puede atrapar al público con un tema social, pero de una forma divertida".

Pese a lo polémico del tema, declaró no tener miedo, ya que su financiamiento no viene de ningún ente del Estado. "Ojalá que el Oscar no sea del momento y no se olvide fácilmente", expresó.