La nueva estrategia con la que Twitter pretende acabar con los trols

Una nueva tecnología permitirá identificar el comportamiento de los spammers y troles de Twitter, según dio a conocer la plataforma de microblogging en esta jornada.



La estrategia hará que la red social saque a este tipo de usuarios de una conversación sin la necesidad de que otros lo denuncien, mejorando el ambiente que se genera en el servicio.



Los directivos de Twitter han reconocido que si bien "hay comportamientos que no incumplen nuestras reglas, sí desvirtúan la conversación", por lo que no se puede eliminar aquellas cuentas, aunque una medida es dejarlas en un segundo plano y que no aparezcan en las búsquedas ni en las interacciones.



Desde hace un tiempo que la red social busca mejorar la calidad y la salud de los diálogos en la plataforma, llegando al punto de que el 1% de las cuentas (que son cerca de 3,3 millones) han recibido denuncias por abusos, aunque muchas de estas no incumplen las reglas de uso ni tampoco violan sus políticas.



Ante esto, hay varias señales que delatan a los spammers o troles en Twitter, como por ejemplo la no confirmación de la dirección de correo electrónico o si constantemente se mandan mensajes y menciones a cuentas que no siguen a ese usuario de vuelta. Todas estas serán consideradas a la hora de visualizar contenido al público.

La idea es que menos personas vean tuits que distorsionan la experiencia en la red social, que en el último tiempo se ha vuelto un servicio cuestionable en cuanto a la calidad de contenido que se distribuye allí.