La notable representación de un Chile vs Argentina si fuese un capítulo de los Supercampeones

El Mundial de Rusia 2018 está a pocos días de comenzar y no son pocos los hinchas chilenos que aún no se consuelan por no participar.



Para reflejar esto, Nano creó un espectacular video inspirado en los populares Supercampeones, y en el que aparecen representados Arturo Vidal, Lionel Messi, Mauricio Isla, Claudio Bravo y Jorge Sampaoli.



Lo especial del registro es que la animación calza con varias particularidades, como por ejemplo que es la final entre Chile y Argentina con un marcador 2-1 a favor de los trasandinos.



El desenlace del video llega con una triste realidad para varios y con un responsable por el fracaso de la Roja.