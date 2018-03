La "Mujer Maravilla" es el rostro oficial de Reebok

La actriz Gal Gadot se unió a la marca deportiva Reebok para inspirar a estas y a las nuevas generaciones e intentar provocar un cambio en las mujeres, dando el mensaje de que el deporte es una manera de alcanzar el bienestar.

De esta forma, la "Mujer Maravilla" se une a Ariana Grande, Gigi Hadid y Victoria Beckham, las mujeres de la marca, como parte del compromiso que tiene Reebok con el empoderamiento femenino.

Para la actriz el ejercicio siempre ha jugado un papel fundamental en su vida, ya que su madre era profesora de educación física.

"Desde muy pequeña he llevado un estilo de vida activo. A través del fitness, he ganado fuerza, resistencia y confianza en mí misma, y no me imagino a un mejor aliado que Reebok para acompañarme en esta misión", confesó Gadot.

Por su parte, el mánager general de la Unidad de Negicios de la marca, Todd Krinsky, aseguró que "creemos que el potencial de las personas es ilimitado. Buscamos alianzas con mujeres que inspiren a todas las generaciones de chicas a confiar en sí mismas, a correr riesgos y a luchar por sus sueños, a la vez que generan un impacto positivo en el mundo".

"Su espíritu implacable y su madera de líder ya han cautivado e inspirado a millones de personas, por lo que estamos seguros de que esto es solo el principio. Sabemos que el fitness tiene el poder de cambiar vidas, y estamos entusiasmados de tener a nuestro lado esta inagotable fuente de energía que es Gal Gadot para ayudarnos en esta misión", agregó.

La colección está basada en tonos negros, blancos y la escala de grises, que según Reebok, completa todo lo que necesita una mujer al entrenar.