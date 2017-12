"La Jueza" finalmente no renovó con Chilevisión y anuncia su adiós tras 11 años de estadía

Luego de haber anunciado hace pocos días que no había renovado su contrato con el medio de comunicación, finalmente Carmen Gloria Arroyo confirmó que fue desvinculada de Chilevisión.



En diálogo con Intrusos de La Red, la famosa intérprete de "La Jueza" indicó que tanto ella como su equipo no fueron renovadas en la estación.



"Tengo una sensación de no entender lo que está pasando. Nos vamos con un programa arriba, un programa ganador en el rating y comercialmente. No entendemos esta dcisión, pero la aceptamos", sostuvo.



Arroyo lamentó lo ocurrido con su equipo, así como también la falta de espacios para el trabajo social en televisión.



"Tratamos de hacerlo de la mejor forma, con una calidad humana de todo el equipo, que yo destaco y me llevo como un gran aprendizaje (…). Creo que al morir La Jueza muere una gran ayuda que se prestó durante años, porque era una ayuda concreta a quienes recurrían a nosotros", dijo.