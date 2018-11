La irónica respuesta de Angie Alvarado a usuaria que la tildó de "horrible"

Angie Alvarado suele recibir comentarios mala onda en cada publicación que sube a Instagram, por lo que ya no da cabida a estos y opta por contestar y defenderse.

Así lo prueba una de las respuestas que le dio Angie a una usuaria que no sólo la acusó de operarse el rostro, sino también la tildó de horrible: "Qué horrible que te operaste, te ves tan horrible", comentó la mujer.

Ante esto, la hija de Anita Alvarado respondió con un irónico mensaje que generó aplausos entre el resto de sus seguidores: "Que atroz galla, que bueno que no somos amigas, así no tienes que salir conmigo para no pasar vergüenza, ridícula".