La inesperada reacción de un boxeador cuando fue entrevistado por una periodista

El boxeador de peso pesado búlgaro Kubrat Pulev sumó una gran victoria el sábado pasado frente al rumano Bogdan Dinu, en un torneo realizado en Las Vegas, aunque terminaría haciendo más noticia por un hecho sumamente.

Tras la pelea, el púgil fue fue entrevistado en el programa Vegas Sports Daily por la conocida periodista Jennifer Ravalo, quien le preguntó por su victoria y sobre cómo se había sentido arriba del cuadrilátero.



La mujer quedó atónita tras la reacción del boxeador y sólo atinó a decir "Jesucristo".

Según publicó The Guardian, un comentarista en Twitter, quien publicó el video, añadió "(Jennifer) ¿Algo que decir?", y la profesional aseguró que la situación le había parecido "vergonzosa" y "extraña".

A heavyweight boxer responds to a female reporter's question by grabbing her face and kissing her on the mouth. Gross.



His name is Kubrat Pulev.



The reporter said after it was "embarrassing" and "strange."pic.twitter.com/PRIJHbwbS6