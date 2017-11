La incrédula reacción de los espectadores de la última película de Pokémon cuando Pikachu habla

Los espectadores de la nueva película de Pokémon no han reaccionado positivamente ante un cambio radical en el personaje de Pikachu.

En Pokémon: ¡Yo te elijo!, que ya se puede ver en cines chilenos, la rata eléctrica de Ash realiza algo que nunca había hecho antes: Puede hablar, y no solo decir 'pika pika', sino que formula frases.

En una escena algo onírica donde un herido Ash le pregunta a su compañero por qué no vuelve a su pokebola, Pikachu responde "es porque siempre quiero estar contigo", lo que causa curiosas reacciones en las audiencias, como se puede ver en el siguiente video:

Hi, I am just learning that Pikachu speaks English in the new Pokemon movie and, yes, it is extremely fucking weird pic.twitter.com/k5hm5lyW7Y