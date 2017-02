La historia de la autobiografía perdida de Mick Jagger

El periodista y editor John Blake aseguró que posee una autobiografía inédita de Mick Jagger de unas 75 mil palabras. De acuerdo con lo publicado por The Spectator, el cantante de The Rolling Stones redactó el texto a finales de los años setenta.

Blake, dice en el citado medio, guardó el manuscrito “en un lugar secreto” y contactó al mánager del músico para que este le confirmara la autoría. Jagger contestó que no recordaba haber escrito las memorias.

El periodista afirma que, sobre finales de los años setenta, Jagger recibió un adelanto de un millón de libras para rubricar una autobiografía que incluso llegó a tener fecha de publicación. Sin embargo, el líder de The Rolling Stones acabó retractándose y devolvió el dinero.

Blake, que obtuvo el libro a través de un amigo, lo describe como “una cápsula del tiempo perfectamente conservada” y muestra a un Jagger más tranquilo de lo que uno podría suponer.

Según Blake las memorias no fueron editadas en su momento porque no contenían suficientes anécdotas relacionadas con las drogas y el sexo, aunque no faltan historias jugosas como la que asegura que el cantante compró su mansión de Stargroves, en Hampshire, en pleno “viaje” de LSD.