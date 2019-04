La hilarante respuesta de Cardi B al ser consultada sobre una posible reconciliación con Nicki Minaj

La rivalidad entre Cardi B y Nicki Minaj parece no tener un final cercano. Es más, así lo evidenció la intérprete de "Money" al ser consultada sobre una posible reconciliación entre ambas.

Todo sucedió cuando un periodista de Variety habló con la rapera y le preguntó si "¿hay alguna posibilidad de hacer las paces con Nicki Minaj y colaborar con ella?", generando una reacción que muchos no esperaban.

A pesar de que Cardi B no dijo ni siquiera una palabra, miró fijamente al reportero con una sonrisa burlesca en el rostro para posteriormente lanzar una carcajada, dejando en claro que no está dentro de sus planes llevarse bien con su colega.

Recordemos que la relación entre ambas estrellas nunca ha sido la mujer, sin embargo, la rivalidad se intensificó cuando las dos colaborarobn en la canción "MotorSport" de Migos. Es más, su enemistad terminó en una pelea en la que B le lanzó un zapato a Minaj en plena fiesta de la revista Harpers Bazaar, debido a los comentarios que hizo la cantante de "Super Bass" sobre la maternidad de Cardi.

.@Variety asks Cardi B if there’s a chance that she and Nicki Minaj could make up and perform together. pic.twitter.com/DLmVTycRjv