La graciosa referencia de Mega a Avengers por muerte en Verdades Ocultas

***ALERTA: SI AÚN NO HAS IDO A VER AVENGERS Y TIENES PENSADO HACERLO, NO LEAS LA NOTICIA***



La moda en torno a la última película de Avengers ha generado que varios medios se agarren de su éxito para hacer referencias a la cinta, como sucedió con Mega, que promocionó uno de los últimos incidentes ocurridos en la teleserie Verdades Ocultas para recordar a la producción cinematográfica.



A través de Instagram, el canal rememoró la muerte del personaje de Begoña Basauri, aludiendo a la forma en la que fallecen los superhéroes a manos de Thanos en Infinity War.



Además, la imagen va acompañada de la línea que le dijo Spider Man a Iron Man mientras agonizaba.

“No me quiero ir...” #VerdadesOcultas Una publicación compartida por MEGA (@mega.tv) el May 7, 2018 at 12:01 PDT