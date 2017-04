La genial respuesta de Samsung a un tuitero que quiso pasarse de listo

Samsung utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un desafío a todos aquellos clientes dueños de un Galaxy S8.

La idea era que sacaran una fotografía con este modelo de celular y la publicaran etiquetando a la marca.

Sin embargo, un tuitero se quiso pasar de listo y comentó "it was a dick pic", es decir, que tenía una foto de su pene para enviar.

El comentario no pasó desapercibido para el conglomerado multinacional, quienes respondieron ingeniosamente con la imagen de un microscopio para burlarse del diminuto tamaño del "orgullo" fotografiado.

Got your hands on the Galaxy S8? Show us the first photo you took. pic.twitter.com/HDTHWibR0A