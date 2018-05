La furia de Daniella Chávez contra Yerko: "Si me quieres decir prostituta, dímelo a la cara"

La modelo Daniella Chávez desató su furia ante la rutina de Yerko Puchento, luego de que esta la bautizara como Daniella "Carlina" Chávez Carrillo.

En el momento del programa, la popular instagramer encaró al comediante: "Yerko, es Daniella Karina, no Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente".

El comediante siguió con su rutina donde tomó un diario de vida que simulaba el testimonio de Daniella Chávez: "Querido diario, hoy me tocó ser vocal de mesa. Tres viejitos se equivocaron y depositaron el voto en mi escote".

La modelo no dejó las cosas así y volvió a criticar al humorista en su cuenta de Twitter, donde tildó el hecho como una "falta de respeto" y acusó que ninguna mujer del panel "dijo algo" al respecto.

Además, arremetió con la actitud que tuvo Yerko Puchento al finalizar su rutina, donde entregó su respaldo a las tomas feministas y el abuso de hombres contra mujeres.

No es primera vez que estaba en vértigo, sé a lo que venía, pero de ahí a tener que aguantar faltas de respetos como la de #Yerko no lo acepto, me dijo Daniella Carlina Chávez Carrillo, no me llamo así, me trato de prostituta, todos conocen la tía Carlina y a lo que se refería! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 11, 2018