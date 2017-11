La frase de Sebastián Piñera que incomodó a exintegrante de Reggaeton Boys

Durante la participación de Sebastián Piñera en "Candidato, llegó tu hora" de TVN, se comentó ampliamente en redes sociales una frase un poco desafortunada de parte del otrora mandatario.



Cuando abordaba la temática de la erradicación de la pobreza, el empresario expresó que el país no se puede tolerar que aún exista esta problemática, puesto que la situación nacional no es la de otros países.



"Chile no es Haití, Chile es un país que puede derrotar la pobreza, y si no puede, debería ser imperativo del cual nada ni nadie debiera desviarnos", comentó.



El comentario generó cierta incomodidad de parte de uno de los integrantes del panel, como lo es Gyvens Laguerre, exintegrante de Reaggeton Boys y de origen haitiano, de acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes.

Avísenme si la cago... pic.twitter.com/izbPP1xHNF — Larry Moe (@TheRealLarryMoe) November 2, 2017