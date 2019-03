La foto de Rosalía junto a Billie Eilish que encendió las redes sociales

Coincidiendo con el paso de Billie Eilish por Barcelona, Rosalía aprovechó la instancia y publicó una fotografía en la que aparecen ambas, la cual fue tomada, probablemente, cuando compartieron tiempo juntas en el estudio.

En el texto con el que subió la instantánea, la española asegura haber asistido a su concierto en la ciudad, además de revelar que la canción que han grabado juntas aún no está terminada, por lo que no será incluido en el disco de Eilish que sale este mes.

"No puedo esperar a que acabemos nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar me inspira sooo much, love you", escribió en sus redes sociales Rosalía.

La noticia de la colaboración entre Billie Eilish y Rosalía se conocía desde el pasado 26 de febrero, generando grandes expectativas entre los fanáticos de ambas jóvenes artistas.