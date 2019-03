La filósofa Judith Butler realizará dos charlas en la Universidad de Chile

Judith Butler, una de las filósofas más importante en materia del pensamiento crítico, llegará al país para realizar dos charlas en la Universidad de Chile. Todo parte del programa de inicio del año académico de la institución.

La pensadora estadounidense, conocida por sus trabajos sobre feminismo, teoría queer, filosofía política y ética, vendrá para inaugurar dos cosas. La primera es el inicio del año universitario, que suele contar con académicos destacados y la segunda es el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades.

Para ello realizará la charla "Critique, Dissent, And The Future Of The Humanities", en el nuevo recinto de la casa de estudio el 4 de abril a las 12:00hrs. Su segundo coloquio será el viernes 5 de abril a las 18:00hrs en el panel "Palabras Públicas: Conversatorio con Judith Butler".

El último coloquio contará con la presencia de los académicos Nelly Richard, el biólogo Jorge Díaz, la activista Sofía Brito, la abogada Daniela López y la consejera de la federación de estudiantes Emilia Scheider.

Cabe destacar que todas las actividades cuentan con cupos limitados y ya han sido ocupados. Sin embargo, la casa de estudios está buscando la posibilidad de abrir más vacantes.