La extraña entrevista de Paulo Coelho: "Borra todo, empezamos otra vez y déjame hablar"

Una llamativa entrevista concedió el escritor brasileño, Paulo Coelho, a la revista española XL Semanal, en donde da cuenta de varias frases que denotan incomodidad por parte del artista.



El diálogo se desarrolló en el marco de su última novela, "Hippie", sobre lo cual fue consultado, aunque la antigua amistad de Cecilia Bolocco no se tomó bien varias referencias.



"Lo hippie no es el exterior, es el interior; es tu cabeza, es la manera de ver la vida", dijo Coelho, quien luego se molestó cuando le impugnaron el hecho de que se contradecía su filosofía de vida con los ingresos que generaba.



"¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, ser rico no es una cuestión de dinero, no tiene nada que ver", respondió, añadiendo enojado "¡Déjame hablar! Me interrumpes todo el rato y no me dejas que me explique. El dinero en mi caso es una abstracción. Cuando gané mis primeros 100.000 dólares, yo me creía riquísimo y después…ya no puedes calcular, no puedes contar, son impulsos eléctricos. ¡Pero no viene al caso! Yo conozco gente que es muy pobre porque la única cosa que tiene es dinero".



"Lo retiro: Yo no soy hippie. Además, no te puedo explicar mi pensamiento porque a cada momento me interrumpes. Borra todo y empezamos de nuevo", sostuvo, para más tarde expresar luego de una reflexión sobre el dinero que "no estoy cómodo. Borra todo, empezamos otra vez y déjame hablar… Bueno, vale, sigue y pregunta lo que quieras".