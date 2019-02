La estrepitosa caída de Rami Malek desde el escenario en los Oscar 2019

La noche de este domingo Rami Malek se llevó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de "Freddie Mercury" en Bohemian Rhapsody.

Antes de recibir el premio besó apasionadamente a Lucy Boynton, su novia y compañera de elenco en la película, a quien además, le dedicó unas románticas palabras en su discurso.

Pero cuando ya finalizaba la entrega de premios, el actor sufrió una dura caída desde el escenario. Según un video publicado por un usuario en Twitter, el percance ocurrió cuando los invitados a la ceremonia se retiraban del Dolby Theatre en Los Angeles.

Rami Malek walking straight of the stage, falling down 😂😂😂 Video by legend @MichaelBearden 😂👌🏼 #RamiMalek #Oscars pic.twitter.com/DN4aq3gogC