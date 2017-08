La escabrosa imagen de perfil de un usuario para seducir en Tinder

De todo se puede encontrar uno en Tinder, gracias a las imágenes de perfil que utilizan sus usuarios y con las que pretenden conquistar a otras personas, aunque a veces el efecto puede terminar siendo el contrario.



Prueba de aquello es lo que ocurrió con un sujeto en la red social de conquistas llamado Darren, que usó una foto en la que aparece internado en un hospital.



Lo divertido de la imagen es que aparece acompañada de un mensaje, el cual dice que "me estoy muriendo por conocerte".



Varios usuarios compartieron la imagen por redes sociales, sin conocer la historia detrás de aquella tétrica o escabrosa postal.



Pues bien, el joven conversó con BuzzFeed, en donde manifestó que dicha fotografía corresponde a una operación al corazón a la que fue sometido en 2012, y que decidió utilizarla por recomendación de un amigo.



"Me lo recomendó para ponerla en Tinder y así ganar puntos de simpatía, y pensé en darle una oportunidad, ya que mis anteriores fotos no estaban funcionando muy bien. Pensé en utilizar mi humor negro", dijo.