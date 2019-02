'La envidia te brota por los poros': Carola de Moras recibió duros mensajes por opinar de Viña 2019

Carolina de Moras es la nueva panelista de Mucho Gusto para hablar sobre el festival de Viña, programa en el que se refirió a la animación de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo en el certamen.

Al respecto, la exconductora aseguró que "yo hubiese partido con la obertura, creo que trataron de hacerlo diferente, porque tienen un timón distinto. La obertura era muy íntima, sensible, porque eran boleros. No había fuego, por ende entraron muy en frío los animadores, y en el discurso trataron de decir mucho, en poco tiempo".

Además, opinó sobre las palabras que ocuparon los nuevos animadores de Viña, señalando que fueron como "'bueno, qué lindo estar acá, estoy súper orgulloso, qué rico'. Lo sientes de verdad, pero no sé si lo verbalizas, pero lo sientes. Pero ayer me faltó un 'buenas noches Viña, buenas noches América'. Me faltó eso".

Sus dichos no cayeron muy bien en redes sociales, ya que los televidentes criticaron las palabras de de Moras, ya que fue muy "pesada" para referirse a sus colegas, aún cuando ella también estuvo en ese lugar.

Algunos de los comentarios que la periodista recibió fueron que "por fin está mostrando su verdadera esencia", "la envidia te brota por los poros mujer" y que "siempre serás la segundona", haciendo referencia a la conducción de Tonka Tomicic en Viña.

#MuchoGusto la mina picada Carola de moras ,la envidia te brota por los poros mujer — Carmela (@Princesstuitera) 25 de febrero de 2019

Ahora Carola de Moras critica todo, pero cuando ella estaba era todo maravilloso eso se llama ser mala clase. Se le nota lo picada #MuchoGusto — fabiola Andrea (@fabiola27andrea) 25 de febrero de 2019