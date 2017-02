La encontraron robando y armó un bochornoso show xenófobo contra la venezolana que la atendía

Se viralizó en Internet un video registrado en una farmacia chilena, que captó un bochornoso ataque xenófobo de una clienta cuando fue captada robando.

Según explican en el grupo de Facebook que difundió el video, la cliente robó varios artículos cuando fue enfrentada por el guardia de seguridad.

En vez de reconocer el hecho, la mujer se puso a insultar a las trabajadoras de la farmacia porque no eran chilenas, gritándoles que "yo quiero que me den disculpas porque me están atendiendo extranjeras y no chilenas", y rematando con "lo mejor que pueden hacer estas extranjeras es irse, váyanse de mi país, váyanse a su país"