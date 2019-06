La emotiva entrevista de Tonka Tomicic a Javiera Suárez realizada en mayo de 2018

Este miércoles se comunicó el lamentable fallecimiento de la periodista Javiera Suárez, quien dio una dura y extensa batalla contra el cáncer a la piel que la afectaba desde 2016.

En ese contexto, este jueves diversos matinales nacionales han mostrado extractos de entrevistas que la periodista dio en medio de su pelea contra el cáncer, donde habló sobre su enfermedad.

Una de ellas fue una entrevista que Tonka Tomicic le hizo en Bienvenidos en mayo del año pasado, convirtiéndose en una de las conversaciones más emotivas que Suárez dio en televisión.

En la entrevista, ambas comunicadoras pasean por un parque y recorren la casa de Javiera, donde lloran al reflexionar sobre la difícil situación que atravesaba Javiera. Además, en dicha conversación ella repite una de sus consignas de ese entonces: que no moriría a causa de un melanoma.

"Yo, de verdad, no lo he pensado tan en serio de que me voy a morir… Ni cagando. Yo no me voy a morir de melanoma, no me voy a morir de melanoma. Y Dios no sé lo que va hacer, pero yo no voy a morir de melanoma", decía en ese entonces Javiera.

Asimismo, la periodista se sinceró al decir que sentía pena por no poder "hacer feliz a su esposo", Cristián Arriagada, asegurando entre lágrimas que odia el cáncer, pero que daría la pelea hasta el final.

"Me da lata que yo me casé para hacer feliz a Cristian, porque lo amo, porque lo adoro, porque yo me prometí hacerlo feliz. Este cáncer de mierda, que me tiene jodida, que lo odio… Ahora lo odio y se va a ir de alguna forma", expresó en la conversación.

Recordemos que Javiera Suárez dejó a su marido y su hijo, Pedro Milagros, quien nació en medio de sus tratamientos.