La emotiva carta de cumpleaños de Leonor Varela a su hijo recién fallecido: "Eres magia pura, hijo"

Matteo Akoskin Varela, el hijo recién fallecido de Leonor Varela, cumplía este 20 de noviembre seis años, por lo que la actriz decidió dedicarle una emotiva carta a través de Facebook.

"Matteo querido, mañana cumples 6 años. Elegiste irte a solo 4 días de esta fecha. Esperaste a que tus abuelos se regresaran a Argentina esa mañana, y que tu papá volviera de México esa noche, y 24 fugaces horas después te fuiste, en la calma de la noche, en tu cama, con tu papá a un lado y tu mamá al otro. Todo lo que ha sucedido en torno a esos días ha sido mágico, orquestado por Ángeles divinos y por tu inconmensurable sabiduría y bondad", partió escribiendo.

"Tuvimos unas hermosas vigilia y ceremonia aquí en casa, repleta de amigos y flores enviadas desde todas las esquinas del mundo. Y me siento segura, sostenida por una cadena de amor masiva por todos aquellos que alguna vez vislumbraron tu sonrisa, en persona o gracias a una foto. Porque verte, era enamorarse. Sentir tu esencia era caer rendido a los pies del Amor", agregó

La actriz también expresó: "Eres magia pura, hijo mío... Cuánto extraño no poder tocarte, ver esos ojos. Bendito seas por dejarme seguir escuchando tu risa desde el otro lado, allá donde ahora estás".



"Respiro profundo y me empapo de tu esencia, Matteo hermoso. Desde que estabas en mi vientre tú y yo hemos tenemos una comunicación no verbal. Quizás por eso para mí es más fácil no ser engañada por el velo que separa este mundo del otro. Estás aquí conmigo, en el silencio y en el amor de esta casa. Estás aquí conmigo, llenando mi corazón. Te sé feliz! Libre de un cuerpo que no tuvo la bondad de servirte bien, saltando y corriendo al borde del mar como siempre te soñé...", continuó Varela.

Finalemente, Leonor manifestó que "duele no estar ahí a tu lado y compartirlo en persona, pero más fuerte aún es la felicidad de saberte feliz. Entero. Rodeado de maestros y ángeles, en brazos de la Virgencita. Por eso he tenido la entereza para sostener a mi marido y contener a Lunita estos días. Ojalá la siga teniendo... Solo tengo miedo de que algún día esta cercanía que siento contigo se desvanezca como un recuerdo distante, porque no quiero y no puedo vivir sin ti. Y me conformo que sea así, pero no estoy dispuesta a perder esto también. Por eso escribo, te hablo, y camino en silencio. Y sé que ese miedo no es más que eso, un miedo del cual me libero con cada respiración".

Recordemos que el pequeño falleció tras una larga lucha contra la leucodistrofia que padecía desde su nacimiento, hace seis años.