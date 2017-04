La educativa y tierna historia de la profesora que aprobó a un alumna que "no sabía nada"

Las enseñanzas pueden venir de los y las niñas que menos saben. Esto lo entendió una profesora que debía decidir el futuro escolar de una menor que le reconoció que "no sabía nada", pero le mostró que conocía mucho de otras cosas.

En la ciudad de Mar del Plata, una educadora decidió cambiar la evaluación cuando una de sus alumnas le manifestó que "no sabía nada" para el examen que definía si pasaba de curso. Lucía Gorricho contó la historia en su blog y las redes lo volvieron viral.

El hecho ocurrió en una escuela en Sierra de los Padres, una localidad de General Pueyrredón, en medio del sistema montañoso de Tandilia. "Me citaron para evaluar a una estudiante que debía una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año. El director me anticipó que el nivel académico no era bueno pero que era una alumna que se esforzaba mucho", relata la docente.





La profesora continúa contando que "con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía toda la voluntad de aprobarla pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota. A pesar de mi insistencia no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual y entonces le pregunté: ¿De las frutillas sabes algo?; Abrió los ojos enormes: Sí, me dijo () Y ella preguntó: ¿Puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy boliviana".

La menor comenzó a escribir sobre el trabajo de las los recolectores de frutillas, pero también de su país. Gorricho comenta que la menor, hija de inmigrantes, "a las dos horas me entregó tres hojas escritas de ambos lados con letra clara y prolija. Hacía tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó sin duda, a mi formación como geógrafa y como docente".

Esta profesora finaliza la historia relatando que "la aprobé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet y le dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien y porque siempre hay cosas importantes para contar. Con un 4 (cuatro) pasó de año y por eso no estará en mi aula durante este ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle: ¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Lo querés contar en un papel?".