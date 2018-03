La dura respuesta de Rihanna a Snapchat por el anuncio donde se burló de la violencia doméstica

Tras el reciente anuncio que hizo Snapchat burlándose de la situación de violencia que sufrió Rihanna con Chris Brown en 2009, fue la misma cantante de Barbados quien respondió.

"¡Ahora, Snapchat, sé que ya sabes que no eres mi aplicación favorita! ¡Pero sólo estoy tratando de descubrir cuál fue el problema con este lío! Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no eres tan tonto. Gastaste dinero para animar algo que intencionalmente avergüenza a las víctimas de violencia doméstica", comenzó acusando Riri.

Además, agregó que "no se trata de mis sentimientos personales, porque no tengo muchos de ellos, pero todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de esto en el pasado, y especialmente los que aún no lo han superado… ¡Nos defraudaste! Qué vergüenza. Tira toda la app-ología a distancia".

El anuncio que fue patrocinado por el juego "Would You Ratter?" preguntaba a los usuarios: "¿Preferirían cachetear a Rihanna o golpear a Chris Brown?", lo que inmediatamente, los usuarios reaccionaron en contra de la plataforma.