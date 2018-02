La dura defensa que hicieron Maca Tondreau y Karen Bejarano de la pena de muerte

Macarena Tondreau y Karen Bejarano hicieron una dura defensa de la pena de muerte y se mostraron favorables a la idea de reponer la medida, aunque eso signifique que Chile deba salirse de tratados internacionales.

Trondeau cuestionó el dinero que se gasta en mantener a cada preso y dijo que no estaba dispuesta a que se utilizara en mantener a un violador durante los 40 años que contempla el presidio perpetuo en Chile antes de la revisión de la condena.

"No me interesa verla sufrir, me interesa que desaparezca. Para mí debe morirse, así de simple", dijo en un panel en el matinal Muy Buenos Días.

La panelista afirmó que "el término de los derechos humanos se usa livianamente en muchos casos" y no se piensa en los derechos humanos de las víctimas. Afirmó que su intención es "mejorar la sociedad” y, para conseguir esa meta, las personas que comentan crímenes extremos "no deben existir". "No deben respirar el mismo aire que yo", dijo.

Bejarano, en el mismo sentido, afirmó no creer en la rehabilitación de los culpables de crímenes violentos. "No tenemos por qué mantener a personas que no van a cambiar y no tienen intención de hacerlo. Ni siquiera tienen pena por lo que hicieron”, dijo.

"Por qué tenemos que tener misericordia y pensar en los derechos humanos de un delincuente que no pensó en los derechos humanos de la víctima”, agregó.

En la discusión también estuvo presente la diputada electa Camila Flores, quien propuso que Chile abandone los tratados internacionales para poder discutir libremente en el Congreso la reposición de la pena de muerte.