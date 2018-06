La dura crítica de Cuchillo Eyzaguirre a "la entrevista mala leche que me hicieron"

El conductor de Caiga Quien Caiga (CQC), Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, se lanzó con todo contra la entrevista que le hizo la Revista Sábado y que fue publicada este fin de semana bajo el título "¿Por qué detestan a Sebastián Eyzaguirre?".

En el polémico perfil, la publicación mostró al animador como alguien totalmente consumido por su ego, asegurando que es "idolatrado" por salir en televisión y lanzando frases como "no es fácil encontrar a alguien que aporte a una vida tan entretenida como la mía", lo que generó críticas en las redes sociales.

Eyzaguirre aprovechó de descargarse en el episodio de este lunes de CQC y señaló que "a veces se nos va la bala un poco más pasada, nos vamos a la mierda".

Pese a ello, "puedo decir con toda convicción que toda mi vida lo que he hecho, lo he hecho con buena intención. Estoy absolutamente convencido, desde lo más profundo de mi entraña -me creas o no- que la gente de la Revista Sábado no puede decir lo mismo".

"La entrevista mala leche que me hicieron y la cama que me armaron, la verdad, no está a la altura de una revista de ese diario y simplemente, con fuentes falsas y mucho más, es una vergüenza", cerró.