La dura acusación de Roxana Muñoz contra Kike Acuña: "Es el peor hombre que existe"

Hace algunos días trascendió la noticia de que Jorge Acuña se encuentra con arraigo nacional y reclusión nocturna por el no pago de la pensión alimenticia para su hija Taira.

Por este motivo es que el programa Intrusos de La Red, llegó al lugar comercial donde trabaja Roxana Muñoz, expareja de Acuña, quien aseguró que "estoy trabajando… es lo que debería hacer él también: trabajar".

La ex chica reality se lanzó el contra del padre de su retoña. "Nunca he recibido nada desde que nos separamos. Nunca le nació algo para su hija y por eso lo tuve que demandar".

Además, Muñoz tuvo palabras para la actual pareja del futbolista. "Ella no debería meterse. No es válida su opinión porque no me conoce. Si es pareja de él, es obvio que lo va a defender (…) después de la demanda, Kike dio 130 mil pesos en cuatro meses que llevo con el proceso… Con esa plata nadie vive. Para un hijo, uno hace lo que sea, uno trabaja, pero con eso no costeo ni la bencina del mes para ir a buscar y dejar a mi hija al colegio. Es el peor hombre que existe"