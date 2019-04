La dramática situación que vive la mujer que le dijo 'vístima' a la esposa de Jadue por su error

Un terrible momento estaría viviendo Elizabeth Ogaz, la vecina que le dijo "vístima" a la exesposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, a causa de su error.

Todo comenzó luego que el matinal Bienvenidos de Canal 13 llegara hasta La Calera para averiguar sobre la impresión que tenían los vecinos sobre el expresidente de la ANFP y sobre las declaraciones de Facuse.

Si bien la mujer dio detalles interesantes de la pareja a la prensa, pronunció mal la palabra "víctima", y dijo "vístima".

Inmediatamente, la imagen de momento se transformó en un meme en redes sociales, lo que trajo una serie de bromas pesadas y malos tratos hacia ella.

En conversación con el medio El Observador, Ogaz indicó que su mala pronunciación se debe a un problema de su dentadura.

"Lo primero que quiero decir es que esto para mí no es ninguna gracia. Yo tengo un problema en mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras. Yo conté el problema que tuve con Jadue y su esposa a Canal 13, conté cómo fue que ellos se quedaron con prácticamente seis años de servicio míos y no me pagaron, les dije lo petulante y la mala forma en que nos trataba la mujer cuando trabajamos ahí", indicó.

A eso agregó: "Ella era de lujos y arribista, nos miraba en menos, entonces cómo iba yo a creer que ella sufría, dije que pensaba que se hacía la víctima y pronuncié mal, pero eso fue lo único que a ellos le importó, muchos escriben mal, hablan mal y se ríen de mí".



Foto: El Observador

Un carabinero se habría burlado de ella

Según relató la mujer, incluso han tenido que intervenir Carabineros de la ciudad para evitar que la molesten a ella y su hija, agregando que le desagrada que desconocidos le pidan fotos o se acerquen a su hija en lugares públicos.

"Me siento mal, porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme y decirles que pararan de molestarme", confesó.

"Hoy día (ayer lunes) me sentí mal, estaba comprando y no pude seguir caminando, los carabineros tuvieron que venir a dejarme y cuando me bajé, una vecina preguntó que me pasaba y hasta el carabinero le dijo '¡no, si se está haciendo la vístima!", aseveró.

Asimismo, agregó que "el otro día me vi en el programa de Morandé con Compañía y todos se reían a costa mía. Es una irresponsabilidad de los canales y de los medios, porque me están haciendo bullying, están ganado plata a costa mía, ni siquiera saben por lo que estoy pasando".

Cabe señalar que, actualmente, Elizabeth se encuentra cesante y recibe apoyo de sus familiares para subsistir. Y los Jadue-Facuse aún no le pagan su finiquito por los servicios prestados a la familia.