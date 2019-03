La doctora Polo preocupó a sus seguidores al revelar que tiene un tumor

Ana María Polo de Caso Cerrado preocupó a sus seguidores al revelar que tiene un tumor a través de un video en Youtube.

Cabe recordar que Ana María Polo fue diagnosticada con un cáncer de mama en 2003, enfermedad que logró superar, pero que la obliga a mantener controles estrictos cada año.

La doctora Polo se hizo una mamografía el pasado 1 de marzo, sin arrojar buenos resultados. "La semana pasada, mientras grabábamos aquí, yo estaba en un estado que no les puedo explicar: muertecita de miedo porque siguiendo mis propios consejos y el de los médicos, me hice mi mamografía anual el primero de marzo. Los que me siguen de cerca saben que padecí de cáncer de mama en el año 2003", primero explicó la comunicadora a sus seguidores.

"Yo me hice una mastectomía radial del seno derecho y me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años. Me hice un sinnúmero de cosas para mantener el estado más positivo de la salud, sin tener focos en donde se pudiera presentar el cáncer. Pero me hago una mamografía rutinaria y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo", confesó.

"Los médicos me dijeron que (la masa) era sospechosa y me tuve que hacer una biopsia. Y una biopsia es algo invasivo. Sentí un miedo inmenso, pero dije 'la vida va a continuar, pase lo que pase', y si es cáncer, lo tendré que enfrentar igual que lo hice la vez pasada, con la misma valentía", continuó revelando.

Finalmente, la abogada contó que determinaron que el tumor es benigno, señalando además que compartió lo sucedido para generar conciencia entre sus seguidores, destacando la importancia de los controles preventivos.