La Divina Comida: Un ejercicio de 'televisión buena onda'

La televisión tiende a ser un medio contracíclico. Cuando se enfrenta a épocas difíciles, sus productos más light operan como eficiente evasión. Y al contrario, en tiempos de bonanza económica y armonía social la cosa se pone más sórdida, como si una fuerza superior le diera permiso para ser cruda, para explorar cualquier clase de mala vibra sin que su respuesta en la vida real asfixie.

Este fenómeno, que suele notarse sobre todo en ficción, también alcanza a canales enteros. Y será eso o la sensación de crisis que abarca a toda la industria lo que tiene convertido a Chilevisión, antes un canal consagrado a la crónica roja, a los docurealities policiales y a la farándula más dura, en un canal familiar donde el emblema es un concurso donde mateos carismáticos adivinan palabras y significados.

"La divina comida", uno de los mejores ejemplos de esta tendencia buena onda, es algo así como la post-farándula. Una amistosa, de casas bonitas y comidas gourmet. Cuando juntas a cuatro celebridades y las pones a competir por quién abre mejor las puertas de su casa para atender y prepararle la comida más rica a los demás, ¿qué podría salir mal?





Casi nada, según lo demostró el inicio de su quinta temporada. Con nuevas gráficas y secciones, como el "divino dato", donde los famosos cuentan sus picadas y muestran sus productos gastronómicos favoritos; o el "divino tip" para cocinar como tu favorito, el arranque mostró a unos Mark González, Sergio Lagos, Chiqui Aguayo y Katyna Huberman conversadores, espontáneos e íntimos, incapaces de tener un roce, que se mostraron interesados en darles una cena a los demás participantes, pendientes de las abstinencias dietéticas de algunos y capaces de experimentar con la cocina sin caer en snobismos: aunque, salvo en el caso de Huberman, siempre ayudados por un primo chef, la nana o el marido.

Quizás fue el perfil poco polémico y amigable de los concursantes –moderado por una Jani Dueñas resucitada post-Viña con la dosis de sarcasmo justa para no ser cruel- lo que configuró un episodio que dejó un sabor relajado y muy ajeno a esos cruces de famosillos a los que el mismo canal solía tenernos acostumbrados en sus fines de semana de años recientes. Acá se nota que lo pasan bien porque, fuera de livings con decoración de revista y platos con buen look, no hay nada que pretender. Ni menos cuando gran parte de las conversaciones giraron en torno a fantasmas de los participantes: la soledad de González en sus inicios futbolísticos y el terror de las consecuencias de sus lesiones, la relación de Lagos con su padre fallecido y su contingencia televisiva tras el término de su rol en Sigamos de Largo, o los conflictos de autoimagen de adolescencia de Huberman.





Algo curioso con este formato: su versión con personas desconocidas no tuvo la misma suerte. Como en un eterno feed de Instagram, funciona más ver vidas ideales mientras uno está aburrido en la oficina, o en este caso, parqueado en la casa un sábado en la noche.

Porque vivimos tiempos más bien crispados, donde la mala onda se dispara en redes sociales y la frustración y decepción cotidianas se percibe en marchas ciudadanas o rutinas humorísticas, es más entretenido husmear en la privacidad y mirar por la rendija de sus casas a famosos (de esos que jamás tienen un paño tirado o un vaso sucio en sus cocinas) que enfrentarse a gente con vidas simples, casas con diseño estándar o comidas que no cuesta tanto hacer en casa. Y un poco de buena onda después de tanta pelea.