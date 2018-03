La divertida batalla de "Trap" entre Don Francisco y Bad Bunny

Durante su programa en Telemundo, Don Francisco se disfrazó como uno de los exponentes más famosos del trap, Bad Bunny, quien además fue su entrevistado.

Ambos se enfrentaron en un duelo de rimas que desató las risas del público con su "free style" un poco humorístico.

"Tú sabes Don Francisco que yo no me dejo. Hablando claro, en persona no te ves tan viejo", partió rimando Bad Bunny al conductor, quien le respondió: "Que bueno que viniste, y toma asiento, porque así lo siento, eres un gran artista".

Sin embargo, la pelea no terminó ahí, ya que Kreutzberger intentó rapear siguiendo las instrucciones que le dio el cantante puertorriqueño.

"Tiene que hablar malo, tiene que decir una grosería, Don Francisco", le enseño Bad Bunny, pero Don Francisco dijo "yo hoy y todos los días no quiero decir una grosería, quiero hablar muy bien".