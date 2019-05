La discusión entre Paloma Mami y su hermana en avant premiere de Mi amigo Alexis

La cantante Paloma Mami fue grabada por su tía discutiendo con su hermana Sofía en la avant premiere de la película Mi amigo Alexis.

Esto, porque la intérprete de Not steady le pidió a su hermana que le tomara fotos, sin embargo la joven no cumplió las expectativas de Paloma.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que su tía y mánager, Lorena Astorga, estaba realizando una trasmisión en vivo en Instagram.

"Paloma no cabes", le dijo Sofía a su hermana, quien a su vez le respondió: "Pero cómo que no, si tomaste toda esta silla y podías haber mostrado la otra… Así de simple, no es tan difícil sacar una foto".

El video ha sido visto por casi 350 mil personas en la red social, donde en el fondo se escucha que la discusión entre las hermanas continua, mientras su tía se ríe de ellas.

Revisa aquí el momento: