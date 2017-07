La directora de Sense8 dejó abierta la opción de que continúe la serie

A través de una emocionada carta a los fanáticos, la directora Lana Wachowski mostró su felicidad por la confirmación de que Netflix emitirá un capítulo final de dos horas de la serie multinacional Sense8 durante la temporada 2018.

"Luego de saberse la noticia de que Sense8 no continuaría fue tan intenso, que me encontré en un momento donde no pude ni siquiera abrir mi correo electrónico. Confieso que caí en una depresión muy fuerte", cuenta la también creadora de Matrix.





La mayor de las hermanas Wachowski destacó que "hay un regalo que los fanáticos de este show me dieron que siempre tendré en mi corazón: me hicieron entender que aunque casi siempre estas decisiones son irreversibles, la verdad es que eso no siempre es cierto. Era algo improbable e imprevisible, pero su amor trajo a Sense8 de vuelta (¡podría besar a cada uno de ustedes!)".

Al finalizar su carta, la directora de Sense8 precisa que tras este cambio del servicio de streaming, que producirá un episodio especial, "luego de eso...si es que esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabe lo que vendrá. Gracias a todos. Ahora vayamos a averiguar qué le pasó a Wolfgang".