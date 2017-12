La dieta de Martín Cárcamo con la que bajó 13 kilos

Un cambio radical en su estilo de vida sufrió el animador de Canal 13, Martín Cárcamo, ya que pasó a estar cerca de los 90 kilos a bajar más de diez en poco tiempo. Todo esto, a través de un programa tanto alimenticio como de ejercicios.



En diálogo con La Cuarta, el conductor de Bienvenidos expresó que dejó de lado "el azúcar. Al tiro me cambió el estado de ánimo y me generó más energías. De ahí, el gluten, ya que tengo una mediana intolerancia, no soy celíaco, pero me hinchaba realmente y eso lo ignoré mucho tiempo".



A esto, se suma que dejó de lado el alcohol, pero que "no fue fundamental. Otras veces hice dieta y tomaba vino. Eso sí, esta vez lo quise hacer bien".



Por otro lado, detalló que "siempre hice ejercicios de fuerza, pero en lo aeróbico no hacía nada. Tengo una elíptica en la pieza en que colgaba las toallas, jajajá. Cuatro veces a la semana durante 45 minutos hago elíptica mientras veo un capítulo de 'Narcos'. Lo hago para enfocarme y entretenerme, porque tengo déficit atencional".