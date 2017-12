La desgarradora carta de la madre de joven brutalmente golpeado por tener acento chileno

"En Chile le dicen "Che", en Argentina lo llaman "Chileno". Mi hijo nació en Mendoza pero fuimos a vivir a Chile cuando él tenía apenas 2 años y medio. La mayor parte de las veces, tanto "che" como "chileno" son apodos simpáticos y de buena onda que tiene relación con su acento que no es de aquí ni es de allá. Su forma de ser y su forma de hablar son un sincretismo cultural entre ambos países".

Lo anterior, corresponde a como empezó el relato Patria Pérez, madre de Fabio, el joven argentino que fue brutalmente agredido por sus compatriotas en San Carlos luego que pensaran que se trataba de un chileno. El ataque xenófobo ocurrió a la salida de una fiesta familiar para la que habían viajado desde Chile.

"El sábado 2 de diciembre "chileno" no fue un sobrenombre bromista. Ese día, "chileno" fue un insulto", indicó la mujer a través de una carta publicada en las redes sociales del medio argentino C5N.

"Me llena de rabia y de impotencia el hecho de tener que agradecer que no perdió el ojo, de tener que agradecer que no tiene daño cerebral, de tener que agradecer que no lo mataron. No quiero agradecer. No tendría que agradecer. No fue un accidente, no fue un azar del destino. Fueron las manos y los pies de un grupo de jóvenes lleno de maldad”, escribió la madre del joven, añadiendo: “No puedo achacar esa agresión a una furia ciega. No fue ciega. Fue completamente consciente y xenofóbica".

La progenitora reveló que recientemente a Fabio le pusieron fijaciones al maxilar, le ajustaron las fracturas de la mandíbula, le enderezaron los dientes que fueron posibles salvar y que ahora está a la espera de su turno para ser operado.

"Hoy lo que quiero es justicia. Es ver que se mueven las instituciones que nos deben proteger. Lo que quiero es que los jóvenes puedan caminar por las calles sin temer a un grupo de conocidos pandilleros. Es que caminen sin mirar sobre el hombro", cerró.