El panel de "Así Somos" vivió en plena grabación el sismo de 7.1 en la escala de Richter. Mientras Salfate hablaba de los movimientos telúricos, el estudio se empezó a mover y Gala Caldirola entró en pánico.



La española salió corriendo del estudio junto a Yuli Cagna, mientras repetía: "Me voy, me voy, me voy". A su vez, la trasandina estalló en llanto y acompañó por unos momentos fuera de cámara a la pareja del "Huaso" Isla.