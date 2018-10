La crítica internacional fue implacable con Bohemian Rhapsody

A una semana del estreno de Bohemian Rhapsody, película inspirada en la vida de Freddie Mercury, la crítica internacional se mostró particularmente dura.

En su columna para IndiWire, David Ehrlich calificó la cinta dirigida por Dexter Fletcher y Bryan Singer como "una lejana, frívola e inútil fórmula biográfica sobre una inimitable banda de inadaptados".

"Si no fuera por la postura salvaje de Rami Malek como uno de los mejores líderes de la historia del rock, una profunda lista de canciones asesinas y la larga sombra de la icónica actuación de 1985 de su banda en Live Aid, esta película podría ser sobre cualquier músico, en cualquier momento", añade.

Por su parte, Owen Gleiberman señaló en Variety que estamos ante "una cinta biográfica convencional (...) que se desliza a través de los hechos en lugar de hundirse en ellos" y califica a Singer como "un cocinero de bajo presupuesto, el tipo de cineasta que aporta más energía que textura a lo que está haciendo".

"Bohemian Rhapsody no es la película que podría o debería haber sido. Lo escrito por Anthony McCarten (Darkest Hour, The Theory of Everything), carece de la intimidad catártica, la autenticidad de lo que estás haciendo", puntualiza.





Johnny Oleksinski es más tajante y en su columna para New York Post asegura que Bohemian Rhapsody "no es la película biográfica de Freddie Mercury que merecemos" y acusa que "tiene un guión poco profundo, presentaciones de gran tamaño y pareciera que se filmó en una sauna".

"En lugar de habitar la oscura vida emocional de Mercury, Malek nos ofrece una pequeña silhouette (silueta) del hombre. Es un rendimiento a nivel de superficie: galvanizado físicamente, pero sin sustancia", critica.





Sheri Linden es más positiva que sus colegas y en The Hollywood Reporter admite que estamos ante "un retrato PG-13 convencional de una banda no convencional", pero asegura que la cinta "reconoce las facetas más oscuras del cuento, aunque sea a la ligera, al mismo tiempo que enfatiza fervientemente en su lado dulce y optimista".

"Su historia de amor es la relación más complicada y mejor desarrollada en la película, sin dejar ninguna duda de por qué, pese a que se haya despertado la atracción de Freddie hacia los hombres, Mary sigue siendo su amiga más querida y firme", concluye.

La cinta se estrenará en Chile el próximo 1 de noviembre.