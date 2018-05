La crítica de Sabrina Sosa en contra de Daniella Chávez: "Todo tiene un precio"

La modelo argentina, Sabrina Sosa, se refirió a la reacción que ha tenido la playmate Daniella Chávez, tras su participación en Vértigo y la rutina de Yerko Puchento (a quien acusó de tratarla de "prostituta").



En conversación con Intrusos, la otrora Miss Reef declaró que la conejita Playboy está aprovechando el momento para tener una mayor exposición mediática.



"Me refiero a que el tema que surgió…no sé si era tan grave. Creo que de repente ponerse en el lugar de víctima hace que uno pueda aprovechar el momento, que no está mal", aseveró.



Sosa profundizó en que lo que le dijo el humorista fue "un comentario tal como el de la vecina que es chusma y opina de todo el mundo. Si uno sabe que por 2, 3, 4 o 5 millones soy capaz de soportar que me puedan decir que soy una tal por cual, voy. Si no puedo soportar, me quedo en mi casa".



La modelo trasandina añadió una reflexión en torno el tema, comentando que "todo tiene un precio" y es el que está aprovechando Chávez a su juicio.