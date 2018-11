La crítica de Descuentos Rata contra PC Factory por su venta de bodega

Una severa crítica lanzó la popular cuenta sobre ofertas de productos, Descuentos Rata, en contra de PC Factory, a raíz de la venta de bodega que realizará la empresa desde el 6 de noviembre.



Como se sabe, este proceso cuenta con varias particularidades, ya que además de las ofertas se cuenta también que los consumidores realizan largas filas para esperar por el turno de compra, lo que ha dado pie a situaciones indignantes.



Al respecto, Descuentos Rata comentó en Twitter que han hablado poco del tema porque "nos revienta que una empresa grande y conocida no se haga cargo de sus clientes y los trate de manera tan indigna, públicamente como si nada, a la hora de hacer una venta de stock de segunda".



"No organiza la fila. No les da ni una manta, agua ni baño siquiera a los que van. Les importa un carajo la seguridad de los asistentes (años pasados hubo peleas y robos) y lo siguen repitiendo, tal cual, con la prensa de su lado, como si fuese un chiste", afirmaron.



Además de dicha queja, Descuentos Rata también hizo un llamado de atención a los usuarios, puesto que "ser consumidor no significa tener que humillarse para adquirir cosas. Y si a una empresa le importa poco tu bienestar, en serio, no nos interesa en lo más mínimo darles más difusión".

Hemos hablado poco de la venta de bodega de @PCFactoryCL



¿Saben por qué? Porque nos revienta que una empresa grande y conocida no se haga cargo de sus clientes y los trate de manera tan indigna, públicamente como si nada, a la hora de hacer una venta de stock de segunda. pic.twitter.com/7ClZbwlPuR — Descuentos Rata 🐀 (@DescuentosRata) 5 de noviembre de 2018