La crítica de Daniel Alcaíno contra Canal 13: "No hay alma, no hay gente, no hay amistad"

Duras críticas en contra de Canal 13 lanzó el actor Daniel Alcaíno, quien además aprovechó de analizar los malos números que ha tenido en audiencia Vértigo en la Calle, espacio que no cuenta con la participación de Yerko Puchento, su personaje.



En diálogo con Intrusos, manifestó acerca de los masivos despidos en el medio de comunicación que "el canal era un canal. Yo llegaba a las 8 de la mañana, si me citaban a las 10, porque hay que saludar mucha gente. Éramos un curso y los que convivíamos dentro del liceo éramos nosotros. Pero los que nos operaban eran desde afuera".



Alcaíno profundizó en que "les puede resultar el mismo rating, el mismo número, pero es un número vacío, porque no hay canal, no hay alma, no hay gente, no hay amistad, no hay compromiso, no hay paseo de fin de año, no hay campeonato. No alcanzamos a hacer dos equipos de baby (fútbol). Eso. Duele mucho. Se echan de menos esos momentos".



En cuanto a los cuestionamientos hacia Yerko en el último tiempo, el actor manifestó que si bien ha sido difícil, también señala que las críticas responden más a la esfera de las redes sociales.



"Existe un mundo de Twitter, existe un mundo de Facebook, que obviamente no son de Canal 13 y que hablan de lo que dijo Yerko y esas cosas. Hay que ver desde dónde vienen", consideró.