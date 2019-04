La controversial opinión de Mayte Rodríguez sobre ley de acoso callejero y los piropos

Mayte Rodríguez dio su opinión sobre el nuevo proyecto de ley contra el acoso sexual callejero, y aseguró que tiene una "controversia" con esto y el "piropo".

"Me parece mal restringir a las personas de la libre expresión, de poder, si encuentran a alguien lindo, decirle qué guapo o qué guapa", explicó la ex de Alexis Sánchez a Biut.

Agregando que "pero, al mismo tiempo, siento que todo tiene un límite. Cuando se invade el metro cuadrado de una persona y te intimida me parece que está bien castigar".

"Esta ley lo que hace finalmente es poner límites en los metros cuadrados de cada uno", opinó la actriz.

Asimismo, Mayte sostuvo respecto a los "piropos" que "ojalá esto no nos enfríe ni nos haga sentir culposos".

Aclarando que "me parece súper invasivo cuando pasa a algo más sexual. Pero si es algo de aura, de espíritu, me parece súper bien. Entonces, en esa delgada línea, finalmente me parece bien que se apruebe la ley".