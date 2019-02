La confesión de Leo Rey: 'Me agarraba a todo lo que se movía'

Entre 2006 y 2010, Leo Rey se convirtió en uno de los músicos más reconocidos de Chile debido al éxito de La Noche.

Nueve años después, ahora como solista, el cantante conversó con The Clinic y realizó una tremenda confesión.

"Me porté mal porque, cuando vino este boom, me convertí en el hueón más rico de Chile. Rey feo en Viña 2009, una huevá que yo no podía creer. Me agarraba todo lo que se movía, de a dos y tres minas", señaló.

Respecto a las anécdotas imperdibles de su paso por el grupo, el artista aseguró que "muchas minas me pedían que le firmara las tetas. Otra vez me agarraron una cachá de minas, me subieron a una camioneta y me hicieron de todo: me tocaron el paquete y el culo".

Sobre lo vivido con La Noche, el exvocalista comentó que "la gente empezó a querer al grupo por mí. La gente no estaba ni ahí con los otros hueones, nadie los pescaba, sólo me querían a mí".

Además, Rey reveló por qué la popular banda llegó a su fin. "Alexítico la cagó. Nunca hubo una preocupación de su parte para tener trajes buenos, instrumentos buenos. Alexis se puso ambicioso, ponía descuentos para esto, para lo otro, que íbamos a abrir una discotheque, de la que al final nunca vimos un peso. Él no respetó el pacto que teníamos de escribir, de hacer las canciones juntos", concluyó.